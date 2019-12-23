Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с Путиным

Новости мира:Йенс Столтенберг не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

"При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", - сказал Столтенберг.

При этом он не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным.

Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на Донбассе.

Москва же со своей стороны обвиняет НАТО в расширении на Восток и размещении войск Альянса на территории бывших советских республик.

Предложение Столтенберга о встрече с Путиным прозвучало после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне выразил мнение, что переговоры Столтенберга с Россией "не стали бы проблемой". Президент США тогда говорил, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения, а НАТО - вести диалог с Москвой.

Германия и Франция уже долгое время придерживаются аналогичной точки зрения. В то же время страны Центральной и Восточной Европы критически относятся к этому, подчеркивая, что возвращение к обычному диалогу с РФ невозможно до урегулирования конфликта вокруг Украины.

Столтенберг отмечает, что согласен с этим, но одновременно подчеркивает важность диалога. "Россия - наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", - пояснил он.

Напомним, генсек НАТО заявлял также, что Альянс не считает Россию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины.

Экс-вице-президент США, один из основных соперника Трампа на выборах, Джо Байден ранее заявил, что Путин делает все для того, чтобы развалить НАТО и разрушить единство США с Евросоюзом.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фон Расмуссен еще в 2014 году говорил, что внешнеполитические шаги России наводят на мысль о том, что эта страна позиционирует себя не столько как партнер, сколько как противник НАТО.

25 января в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО - Россия. Главной темой встречи было несоблюдение РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Результатов эти переговоры не принесли.

В апреле российский МИД заявил о прекращении военного и гражданского сотрудничества с Альянсом.