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Заработался до смерти: в Британии почтальон умер из-за постоянных переработок

Заработался до смерти: в Британии почтальон умер из-за постоянных переработок
20:23 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Сотрудник британского почтового агенства скончался на рабочем месте.

Сотрудник британского почтового агентства скончался на рабочем месте из-за того, что последние два месяца перед Рождеством работал с переработкой в два раза.

Об этом сообщает Daily Star.

42-летний мужчина был водителем в почтовой фирме UPS. В преддверии Рождества у компании значительно увеличился поток посылок и писем, поэтому руководство удвоило нормативы для сотрудников. Вместо положенных ста писем в день водители развозили более 240. В таком режиме люди проработали почти два месяца.

Утром 18 декабря Пол Краш пожаловался коллегам на плохое самочувствие. Тем не менее он продолжил работать.

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После 12-часового рабочего дня мужчина вернулся в офис, где у него случился сердечный приступ.

Британец скончался на месте. Как сообщили медики, Краш умер из-за естественных причин.

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Однако родные и друзья почтальона считают, что его раннюю смерть вызвала изнурительная переработка. У Краша осталась жена и двое детей.

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Великобритания, Работа, Рождество, UPS, Пол Краш.
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