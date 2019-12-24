Заработался до смерти: в Британии почтальон умер из-за постоянных переработок

Сотрудник британского почтового агентства скончался на рабочем месте из-за того, что последние два месяца перед Рождеством работал с переработкой в два раза.
Об этом сообщает Daily Star.
42-летний мужчина был водителем в почтовой фирме UPS. В преддверии Рождества у компании значительно увеличился поток посылок и писем, поэтому руководство удвоило нормативы для сотрудников. Вместо положенных ста писем в день водители развозили более 240. В таком режиме люди проработали почти два месяца.
Утром 18 декабря Пол Краш пожаловался коллегам на плохое самочувствие. Тем не менее он продолжил работать.
После 12-часового рабочего дня мужчина вернулся в офис, где у него случился сердечный приступ.
Британец скончался на месте. Как сообщили медики, Краш умер из-за естественных причин.
Однако родные и друзья почтальона считают, что его раннюю смерть вызвала изнурительная переработка. У Краша осталась жена и двое детей.