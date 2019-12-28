Воткнул крест в горло: во Франции мужчина убил священника-педофила

Новости мира:Во Франции парень убил крестом священника, подозреваемого в педофилии.

Во французском департаменте Уаза, 19-летний парень воткнул крест в горло священника Римо-католической церкви, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

"19-летнего парня задержали за то, что он убил священника, подозреваемого в педофилии, воткнув ему в горло крест", - пишет издание.

Так, инцидент произошел еще 4 ноября в доме у священника, однако о нем сообщили только сейчас. Как отмечается, юноша, чье имя указывается как Александр В., воткнул крест 91-летнему Роджеру Матассоли прямо в горло.

Священника обнаружили сотрудники полиции. Мужчина умер от недостатка воздуха.

Александра В. задержали и предъявили ему обвинения в убийстве и сопротивлении правоохранителям. В ходе экспертизы у злоумышленника обнаружили психические отклонения.

Сообщается, что Матассоли подозревается в том, что в 1960-2000 годах совершал действия сексуального характеру по отношению к четверым мальчикам, Александр В. и его отец могли быть среди них.