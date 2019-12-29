В ФРГ считают, что Меркель лучше всех политиков отвечает на глобальные вызовы: Путин на втором месте

Новости мира:Немцы считают Меркель и Путина политиками, которые лучше всех умеют решать глобальные проблемы.

Граждане Германии продолжают считать, что канцлер Ангела Меркель лучше всего подходит для решения глобальных внешнеполитических задач в следующем году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Yougov для WELT AM SONNTAG, сообщает "Европейская правда".

Хотя политическая карьера канцлера уже подходит к концу, Меркель среди политиков, которые лучше всего реагируют на глобальные вызовы, назвали 22% опрошенных.

Потенциальная преемница Меркель, министр обороны и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр по этому показателю имеет лишь 3%.

Меркель опережает в опросе президента России Владимира Путина (20%), президента Франции Эммануэля Макрона (19%), президента США Дональда Трампа (16%), а также президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

29% опрошенных не доверяют ни одному политику в решении глобальных проблем.