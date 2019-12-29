Правительство Великобритании случайно обнародовало адреса политиков

Новости мира:В Правительстве Великобритании принесли свои извинения политикам чьи адреса оказались в сети.

В результате ошибки британского правительства в сети оказались домашние адреса политиков, чиновников и знаменитостей, которые должны получить от королевы звание и награды. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

Файл со списком лиц, которым надлежит награда, вместе с точными частными адресами появился на официальном сайте британского правительства. По словам чиновников, он был виден около часа.

Представители правительства заявили, что будут устанавливать причину ошибки.

"Мы приносим извинения всем пострадавшим и проверяем, как это произошло", - заявили в правительстве.

Кроме адреса Элтона Джона в списке оказались, в частности, адреса колишного директора государственного обвинения Элисон Сондерс, бывшего лидера Консервативной партии Яна Дункана Смита, актрисы и певицы Оливии Ньютон-Джон, повара и ведущей Надийи Хусейн, а также многих других спортсменов, чиновников, политиков и полицейских.

Список из 1097 человек, которые 1 января получат от Елизаветы II звание и награды, был создан и одобрен, когда пост премьер-министра Британии занимала Тереза Мэй. Награды присваивают за выдающиеся заслуги перед Британией.

Напомним, на кануне Brexit Ирландия выдала почти 900 тысяч паспортов, этот показатель на 7% выше чем в прошлом году.