Во Франции в результате нападения неизвестного с ножом погиб один человек, трое ранены

Как минимум, 3 человека получили ножевые ранения в результате нападения на прохожих в пятницу в парижском пригороде Вильжюиф, один человек погиб, сообщил французский телеканал BFMTV.

По его данным, инцидент имел место вскоре после 14:00 местного времени. Человек с ножом напал в парке на нескольких случайных прохожих. Он был убит полицейскими, прибывшими на место происшествия.

Не обладая другими подробностями, BFMTV уточняет, что полицейские произвели, по меньшей мере, три выстрела в нападавшего.

Stabbing UPDATE: • Stabbing in villejuif France is confirmed as a terrorist attack. • 4 injured. • 1 in critical condition • Attacker was shot dead by police. pic.twitter.com/ICo7aWE6za

#BREAKING Update : Attacker in the stabbing attack in Hautes-Bruyères park in the #Villejuif area of #Paris was a bearded man wearing traditional North African clothes according to RTL. Witnesses report that the attacker shouted "Allahu Akbar"

pic.twitter.com/Xh5l7WExPW

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 3, 2020