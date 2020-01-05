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"Газпром" перестал быть единственным поставщиком газа в Финляндию

"Газпром" перестал быть единственным поставщиком газа в Финляндию
14:55 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира:"Газпром" больше не единственный поставщик газа в Финляндию.

Российская компания "Газпром экспорт" - дочернее предприятие корпорации "Газпром" - перестала быть единственным поставщиком газа в Финляндию.

Об этом пишет "Немецкая волна".

С 1 января в строй введен двунаправленный газопровод Balticconnector между муниципалитетом Инкоо на юге Финляндии и городом Палдиски на севере Эстонии.

Он позволит поставлять в Финляндию через Эстонию газ из латвийских хранилищ, полученный, в частности, от Норвегии, пишет агентство AFP.

С начала года транзит российского газа через Украину значительно уменьшился

Потребители и экономика региона могут только выиграть "от усиления конкуренции" и трансграничной торговли газом, отметил председатель правления Elering Таави Вескимяги.

"Россия - основной поставщик природного газа балтийским странам и Финляндии и останется им", но задействование хранилищ Латвии даст Финляндии и Эстонии эффективный инструмент давления на "Газпром", считает специалист по экономике Марис Кирсонс.

Строительство трубопровода между Эстонией и Финляндией обошлось примерно в 300 млн евро, ЕС предоставил из них более 200 млн евро.

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Природный газ поступает в Финляндию из России более 40 лет. В 1971 году был подписан первый контракт на прокачку до 1,4 млрд кубометров в год.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Финляндия импортировала около 128 млрд кубометров российского газа.

В декабре 2015 года "Газпром экспорт" и финляндская "Газум" продлили действие контракта на поставку газа в Финляндию до 31 декабря 2031 года.

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Строительство трубопровода Balticconnector началось осенью 2018 года. Протяженность его подводной части составляет 77 км, наземного участка в Финляндии (от Инкоо до Сиунтио) - 21 км, наземного участка в Эстонии (Кийли-Палдиски) - 55 км.

Расчетная мощность трубопровода составляет 7,2 млн кубометров природного газа в сутки.

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Газ, Газпром, Эстония, Финляндия.
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