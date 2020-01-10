Великобритания поддерживает версию, что иранская ракета сбила самолет МАУ

Новости мира:Новые данные предоставили еще большую важность проведения независимого, полного и прозрачного расследования причин катастрофы.

Великобритания поддерживает выводы Канады, что самолет МАУ вблизи Тегерана был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом во время пресс-конференции в Монреале заявил Государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Доминик Рааб.

"Мы соглашаемся с канадскими выводами, которые указывают на сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" иранской ракетой класса "земля-воздух". Как было сказано раньше, это могло случиться случайно", - сказал Рааб.

Он подчеркнул, что новые данные предоставляют еще большую важность проведения независимого, полного и прозрачного расследования причин катастрофы. "Иранский режим должен открыться международному сообществу, в частности предоставив доступ к месту падения, чтобы как можно быстрее было установлено правду, и родственники жертв поняли, что случилось с их близкими", - отметил дипломат.

Рааб добавил, что родственники жертв "заслуживают узнать правду".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что по разведывательным данным, самолет "МАУ" потерпел крушение в Иране в результате попадания иранской ракеты.