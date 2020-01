"Очень трагическая ошибка": Латвия призывает к беспристрастному расследованию катастрофы PS752

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность признания Ираном вины за крушение украинского авиалайнера под Тегераном и отметил необходимость привлечения виновных за трагедию к ответственности.

Об этом написал Ринкевичс на своей странице в Твиттере в субботу.

"Важно признание Ираном, что его военные непреднамеренно сбили рейс PS752 "Международной авиалинии Украины". Это была очень трагическая ошибка, необходимо провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

Important that #Iran has acknowledged that its military has unintentionally shot down Ukranian International Airlines flight #PS752. This was a very tragic mistake, impartial investigation must be conducted and those responsible must be held to account

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 11, 2020