Скачать
Суббота, 11.01.2020
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Французские специалисты помогут расшифровать данные самописцев самолета МАУ
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Итальянские клубы интересуются форвардом Шахтера
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

"Очень трагическая ошибка": Латвия призывает к беспристрастному расследованию катастрофы PS752

"Очень трагическая ошибка": Латвия призывает к беспристрастному расследованию катастрофы PS752
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Латвия призывает привлечь к ответственности виновных за крушение украинского самолета в Иране.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность признания Ираном вины за крушение украинского авиалайнера под Тегераном и отметил необходимость привлечения виновных за трагедию к ответственности.

Об этом написал Ринкевичс на своей странице в Твиттере в субботу.

"Важно признание Ираном, что его военные непреднамеренно сбили рейс PS752 "Международной авиалинии Украины". Это была очень трагическая ошибка, необходимо провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности", - сказано в сообщении. 

Канада отреагировала на признание Ираном вины в катастрофе самолета МАУ

Как сообщалось, Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Пристайко: Украинские специалисты продолжают свою работу в Иране

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, МАУ, Латвия, Эдгарс Ринкевичс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
Крушение лайнера: в Иране нашли виновного
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
Гончарук: Работа на месте катастрофы МАУ продолжается
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь