"Очень трагическая ошибка": Латвия призывает к беспристрастному расследованию катастрофы PS752

Новости мира:Латвия призывает привлечь к ответственности виновных за крушение украинского самолета в Иране.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность признания Ираном вины за крушение украинского авиалайнера под Тегераном и отметил необходимость привлечения виновных за трагедию к ответственности.

Об этом написал Ринкевичс на своей странице в Твиттере в субботу.

"Важно признание Ираном, что его военные непреднамеренно сбили рейс PS752 "Международной авиалинии Украины". Это была очень трагическая ошибка, необходимо провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

Important that #Iran has acknowledged that its military has unintentionally shot down Ukranian International Airlines flight #PS752. This was a very tragic mistake, impartial investigation must be conducted and those responsible must be held to account — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 11, 2020

Как сообщалось, Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.