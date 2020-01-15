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Самолет Варшава-Москва экстренно вернулся в аэропорт

Самолет Варшава-Москва экстренно вернулся в аэропорт
16:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира:Самолет Варшава-Москва с 63 пассажирами на борту вернулся в аэропорт.

Самолет компании LOT из Варшавы в Москву с 63 пассажирами на борту вернулся в аэропорт имени Шопена, благополучно приземлившись.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Через несколько десятков минут после взлета бортовой компьютер выдал сообщение о том, что следует провести технический осмотр. Это должна была быть дополнительная проверка системы электроснабжения. Командир экипажа решил вернуться в Варшаву.

Как уверяет перевозчик, угрозы для пассажиров не было, и такой вид сообщения является рекомендацией для экипажа, нет ни одного обязательства приземляться немедленно, но проверку следует провести, когда есть такая возможность.

По словам представителя LOT, после осмотра самолет снова вылетит в Москву. Ожидается, что задержка составит около двух часов.

Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.

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Варшава, Москва, Лот, Аэропорт имени Шопен.
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