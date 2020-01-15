Самолет Варшава-Москва экстренно вернулся в аэропорт

Самолет компании LOT из Варшавы в Москву с 63 пассажирами на борту вернулся в аэропорт имени Шопена, благополучно приземлившись.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Через несколько десятков минут после взлета бортовой компьютер выдал сообщение о том, что следует провести технический осмотр. Это должна была быть дополнительная проверка системы электроснабжения. Командир экипажа решил вернуться в Варшаву.
Как уверяет перевозчик, угрозы для пассажиров не было, и такой вид сообщения является рекомендацией для экипажа, нет ни одного обязательства приземляться немедленно, но проверку следует провести, когда есть такая возможность.
По словам представителя LOT, после осмотра самолет снова вылетит в Москву. Ожидается, что задержка составит около двух часов.
Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".
Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.