Трамп и Эрдоган обсудили сбитый самолет МАУ

Новости мира:Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили сбитый Ираном Украинский самолет авиакомпании МАУ.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает The Hill.

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном самолет "Международных авиалиний Украины". В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации.

Помимо этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране. Президенты обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.

Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.