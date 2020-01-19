Грецию всколыхнуло сильное землетрясение

Новости мира:Сейсмологи зафиксировали у берегов Греции подземные толчки магнитудой 5 баллов.

У берегов Греции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 4:52 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 6 километрах от населенного пункта Вальсамата. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

Как сообщалось ранее, в Пуэрто-Рико произошло самое убыточное землетрясение на протяжении века.

Напомним, землетрясение было зарегистрировано недалеко от индонезийского города Медан.