"Провоцирует ссору с тяжеловесом": правительство Швеции вызвало посла Китая

Новости мира:Швеция вызвала посла Китая из-за ремарки о "боксере-легковесе".

Правительство Швеции вызвало китайского посла в Стокгольме, чтобы обсудить его субботние заявления, в которых он сравнил материал шведского медиа о Китае с тем, как боксер-легковес "провоцирует ссору" с тяжеловесом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Посол Китая Ги Кондью использовал боксерскую метафору во время разговора со шведским общественным вещателем SVT. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в субботу назвала заявление посла "неприемлемой угрозой".

Линде сказала, что она вызвала его для обсуждения этого вопроса во вторник. "В Швеции царит свобода слова", и "то, что сейчас делает посол Китая, является очень серьезным", сказала она.

Дипломат заявил, что считает, что шведские журналисты вмешались во внутренние дела Китая своей статьей. Он не привел конкретных примеров, но сказал, что отношения между его страной и шведскими СМИ напоминают двух боксеров.

"Это как 48-килограммовый легкий боксер, который провоцирует ссору с 86-килограммовым боксером в тяжелом весе, который по своей доброте и доброй воле призывает (меньшего) боксера позаботиться о себе", - сказал Ги.

Линде сказала, что она трактует комментарии посла как попытку заглушить средства массовой информации в стране, которая ценит свободу слова и воспринимается во всем мире как сильный защитник прав человека.

"Мы неоднократно заявляли с нашей стороны посольству Китая и послу, что свобода выражения мнений защищена конституционно (в Швеции) и журналисты имеют право полностью выполнять свою работу", - заявила Линде для SVT.

Напряженность между Пекином и Стокгольмом возникла с 2015 года, когда диссидент Ги Михай, гражданин Швеции, известный тем, что публиковал разоблачительные книги о китайских политических лидерах, исчез в Таиланде и позже оказался в Китае.

В декабре Китай отказался от запланированных визитов двух бизнес-делегаций в Швецию, очевидно, протестуя.