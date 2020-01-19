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"Провоцирует ссору с тяжеловесом": правительство Швеции вызвало посла Китая

"Провоцирует ссору с тяжеловесом": правительство Швеции вызвало посла Китая
13:29 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Швеция вызвала посла Китая из-за ремарки о "боксере-легковесе".

Правительство Швеции вызвало китайского посла в Стокгольме, чтобы обсудить его субботние заявления, в которых он сравнил материал шведского медиа о Китае с тем, как боксер-легковес "провоцирует ссору" с тяжеловесом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Посол Китая Ги Кондью использовал боксерскую метафору во время разговора со шведским общественным вещателем SVT. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в субботу назвала заявление посла "неприемлемой угрозой".

Линде сказала, что она вызвала его для обсуждения этого вопроса во вторник. "В Швеции царит свобода слова", и "то, что сейчас делает посол Китая, является очень серьезным", сказала она.

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Дипломат заявил, что считает, что шведские журналисты вмешались во внутренние дела Китая своей статьей. Он не привел конкретных примеров, но сказал, что отношения между его страной и шведскими СМИ напоминают двух боксеров.

"Это как 48-килограммовый легкий боксер, который провоцирует ссору с 86-килограммовым боксером в тяжелом весе, который по своей доброте и доброй воле призывает (меньшего) боксера позаботиться о себе", - сказал Ги.

Линде сказала, что она трактует комментарии посла как попытку заглушить средства массовой информации в стране, которая ценит свободу слова и воспринимается во всем мире как сильный защитник прав человека.

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"Мы неоднократно заявляли с нашей стороны посольству Китая и послу, что свобода выражения мнений защищена конституционно (в Швеции) и журналисты имеют право полностью выполнять свою работу", - заявила Линде для SVT.

Напряженность между Пекином и Стокгольмом возникла с 2015 года, когда диссидент Ги Михай, гражданин Швеции, известный тем, что публиковал разоблачительные книги о китайских политических лидерах, исчез в Таиланде и позже оказался в Китае.

В декабре Китай отказался от запланированных визитов двух бизнес-делегаций в Швецию, очевидно, протестуя.

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Китай, Швеция, Анн Линде, Ги Кондью.
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