Дания планирует уберечь несовершеннолетних от злоупотребления "веселящим газом"

Новости мира:Дания хочет предотвратить злоупотребление и положить конец легкому доступу к "веселящему газу" для подростков.

Дания планирует запретить продажу несовершеннолетним оксида азота, более известного как "веселящий газ", который используется для изготовления взбитых сливок и наполнения воздушных шариков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Мы собираемся положить конец слишком легкому доступу к "веселящему газу" и предотвратить злоупотребление газовыми картриджами со стороны молодежи", - заявил министр промышленности, бизнеса и финансов Саймон Коллеруп.

Ожидается, что парламент примет закон, который ограничит продажу с мая. Чтобы не допустить злоупотреблений, ограничения распространятся и на взрослых - они смогут приобрести только два картриджа за один раз.

Оксид азота, или "веселящий газ", когда-то широко использовался в качестве анестезирующего средства для уменьшения боли. В то же время он также был популярен как рекреационный наркотик.

Чиновники из сферы здравоохранения обеспокоены тем, что регулярное использование оксида азота может вызвать проблемы с нервной системой и сердечным ритмом, а также потерю памяти.

С 2016 года в Дании зарегистрированы три случая смерти, связанных с вдыханием оксида азота.

Дания станет первой страной Европейского Союза, которая ограничит продажу оксида азота для молодежи, если законодательство будет принято. В то же время правительство Нидерландов задумалось о включении "веселящего газа" в "черный список" запрещенных наркотиков в ответ на быстрый рост использования газа среди молодежи страны.