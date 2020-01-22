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Дания планирует уберечь несовершеннолетних от злоупотребления "веселящим газом"

Дания планирует уберечь несовершеннолетних от злоупотребления "веселящим газом"
14:39 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото:pixabay.com

Новости мира:Дания хочет предотвратить злоупотребление и положить конец легкому доступу к "веселящему газу" для подростков.

Дания планирует запретить продажу несовершеннолетним оксида азота, более известного как "веселящий газ", который используется для изготовления взбитых сливок и наполнения воздушных шариков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local. 

"Мы собираемся положить конец слишком легкому доступу к "веселящему газу" и предотвратить злоупотребление газовыми картриджами со стороны молодежи", - заявил министр промышленности, бизнеса и финансов Саймон Коллеруп.

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Ожидается, что парламент примет закон, который ограничит продажу с мая. Чтобы не допустить злоупотреблений, ограничения распространятся и на взрослых - они смогут приобрести только два картриджа за один раз.

Оксид азота, или "веселящий газ", когда-то широко использовался в качестве анестезирующего средства для уменьшения боли. В то же время он также был популярен как рекреационный наркотик. 

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Чиновники из сферы здравоохранения обеспокоены тем, что регулярное использование оксида азота может вызвать проблемы с нервной системой и сердечным ритмом, а также потерю памяти. 

С 2016 года в Дании зарегистрированы три случая смерти, связанных с вдыханием оксида азота.

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Дания станет первой страной Европейского Союза, которая ограничит продажу оксида азота для молодежи, если законодательство будет принято. В то же время правительство Нидерландов задумалось о включении "веселящего газа" в "черный список" запрещенных наркотиков в ответ на быстрый рост использования газа среди молодежи страны.

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ЕС, Дания, Веселящий газ, Саймон Коллеруп.
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