Итоги дня 21 января: планы Счетной палаты на 2020 год и дельный совет посла ЕС Украине

Планы Счетной палаты на 2020 год
Счетная палата проведет тотальный аудит 80 различных ведомств Украины.
Дельный совет от посла ЕС
Посол ЕС советует Украине в отношениях с Евросоюзом действовать на опережение.
Йованович в Украине
Новый посол Сербии Аци Йованович начал дипмиссию в Украине.
Безработица в Украине
В Минэкономики увеличение зарегистрированных безработных считают сезонным явлением.
"Хорошие новости" от Гончарука
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская делегация вернется "с хорошими новостями" со Всемирного экономического форума, который сейчас проходит в швейцарском Давосе.
Порошенко и ГБР
В ГБР заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос.
В ответ, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент не получал повестки от ГБР на сегодня, однако планирует прийти на допрос 24 января.
Зеленский подписал еще один закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Фонда развития предпринимательства с целью обеспечения доступного кредитования малого и среднего бизнеса в стране.
Иск НБУ к компании Коломойского
Суд взыскал с компании "Днепрометаллсервис" помещение, стоимостью свыше 100 миллиона гривень.
Развитие украинского спорта
Владимир Бородянский рассказал о реформировании системы финансирования и управления спортом.
Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open
Даяна Ястремская легко вышла во второй раунд Australian Open, разгромив соперницу из Словении.
Чичарито - игрок Лос-Анджелес Гэлакси
Хавьер Эрнандес, более известен футбольному миру как Чичарито, перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси".
Свитолина в седьмой раз подряд вышла во второй круг
Украинка оформила победу в стартовом матче в Мельбурне против Кэти Бултер.
Названы стартовые пятерки на Матч всех звезд
Определились стартовые пятерки и главные тренеры команд на Матч звезд Суперлиги.
Ярмоленко пропустит 3 недели
Наставник молотобойцев рассказал о сроках восстановления травмированных игроков.
Новый фильм Ким Кардашьян
В сети появился первый короткий проморолик, чтобы подогреть интерес фанатов американской звезды к ее новому проекту.
Обращение к украинцам
Французский актер записал особенное видео к украинским зрителям.
Украинский фильм стал лауреатом
Украинский фильм "Атлантида" победил на кинофестивале в Норвегии.
Оззи Осборн сделал откровенное признание
Легендарный британский рок-музыкант стал гостем шоу Good Morning America, во время которого признался, что в феврале прошлого года у него диагностировали болезнь Паркинсона.
Чем займутся герцоги Сассекские
Меган Маркл и принц Гарри займутся производством документальных фильмов.