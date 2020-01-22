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Среда, 22.01.2020
Итоги дня 21 января: планы Счетной палаты на 2020 год и дельный совет посла ЕС Украине
Итоги дня 21 января: планы Счетной палаты на 2020 год и дельный совет посла ЕС Украине
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Итоги дня 21 января: планы Счетной палаты на 2020 год и дельный совет посла ЕС Украине

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Итоги дня 21 января: планы Счетной палаты на 2020 год и дельный совет посла ЕС Украине
07:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В Счетной палате поделились планами на 2020 год. Посол ЕС дал ценный совет Украине по отношениях с Евросоюзом. В Украине приняли Йованович с визитом. Ястремская разгромила Юван на старте Australian Open и другие события 21 января.

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Украина, ЕС, Кабмин, Минэкономразвития, Петр Порошенко, Минкульт, Счетная палата, Минэкономики, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Владимир Бородянский, Аци Йованович.
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