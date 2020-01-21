Адвокат Порошенко заявляет, что его клиент не получал повестки от ГБР

Новости Украины:Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент не получал повестки от ГБР на сегодня, однако планирует прийти на допрос 24 января.

Экс-президент Петр Порошенко не получал никакой повестки на допрос в Государственном бюро расследований на сегодняшний день, однако 24 января планирует прийти на допрос по делу о подписании Минских соглашений.

Об этом рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань , комментируя отказ экс-президента прийти сегодня на допрос в ГБР.

По словам защитника, исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий действует против Порошенко по политическому заказу.

"Корецкий - известный герой из известных записей "Трубу прорвало" (анонимный Telegram-канал, на котором обнародовались записи незаконно прослушанных разговоров якобы экс-директор ГБР Романа Трубы - ред). Это лицо, которое действующее по политическому заказу уволенного теперь Трубы. Очевидно, заказ еще сохраняет силу", - сказал адвокат.

Также он опроверг слова Корецкого, который утверждал, что Порошенко сегодня официально повестками вызвали на допрос.

"Они врут. Это провокация, направленная на создание искусственных обстоятельств с целью давления на Порошенко. Никаких повесток Порошенко не получал", - сказал Головань.

Он также добавил, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, повестка на допрос должна быть вручена лицу не позднее, чем за трое суток до допроса.

По словам Голованя, вчера, когда Порошенко пришел в ГБР, его приглашали на допрос сегодня, однако при этом не была соблюдена норма о заблаговременности приглашения, а следовательно, по убеждению адвоката, повестка вручена с нарушением, и это является уважительным основанием не являться на допрос.

Комментируя заявление Корецкого о возможном применении к Порошенко принудительного привода на допрос, адвокат сказал, что поскольку Порошенко является народным депутатом, то следователи ГБР должны согласовать этот вопрос с генпрокурором и вызвать Порошенко в суд, который будет рассматривать ходатайство о приводе на допрос.

"Действительно, вчера состоялась встреча с Корецким, где были вручены повестки на 24, 31 января и 11 февраля, а в отношении сегодня мы им сказали, что повестка вручается за три дня. Также хочу напомнить, что все мероприятия, связанные с ограничением свободы, кроме негласных следственных действий и обыска, должны приниматься судом с участием народного депутата, даже если речь идет о приводе в суд. К тому же это должно быть согласовано с генеральным прокурором", - сказал Головань.

Вместе с тем адвокат добавил, что не располагает информацией об уголовном производстве о вероятном нарушении закона при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки. Он отметил, что ранее не слышал о таком деле и о том, что в нем в качестве свидетеля фигурирует Порошенко.

"Мы выясним этот вопрос. Он для нас новый", - сказал Головань.

В то же время он заверил, что 24 января Порошенко придет в ГБР на допрос.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 января, Порошенко не явился на допрос в ГБР.

Его вызвали на допрос в качестве свидетеля по производству от 12 ноября 2019 года.

Как заявил исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий, это производство касается законности действий Порошенко при назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Также Корецкий заявил, что в ГБР готовят документы о принудительном приводе экс-президента на допрос.

Должность первого заместителя главы Службы внешней разведки с 31 июля 2018 года по 12 апреля 2019 года занимал Сергей Семочко. По данным журналистского расследования, Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Ранее Головань сообщил, что Порошенко вызвали в ГБР на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и на 11 февраля (дело о судебной реформе).