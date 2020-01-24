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Турция не будет отзывать солдат из Ливии

Турция не будет отзывать солдат из Ливии
21:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Турция не собирается выводить войска из Ливии.

Турция не планирует отзывать своих солдат из Ливии несмотря на достигнутую несколько недель назад на международной конференции в Берлине договоренность не оказывать поддержки ни одной из сторон конфликта в этой стране.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге после переговоров в Стамбуле 24 января.

"Мы не оставим (премьер-министра Ливии Фаиза) Сараджа одного. Мы предоставим ему свою поддержку ", - заявил Эрдоган.

При этом он заверил, что целью турецких военных является исключительно обучение ливийских коллег. Такое решение было принято турецким парламентом 2 января, следовательно, все необходимые законодательные основания для этого созданы. Солдаты направлены по приглашению правительства Ливии, которое Советом безопасности Организации Объединенных Наций признано законным, а Сарадж - легитимным премьером, заявил Эрдоган.

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Зато командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал Халифа Хафтар не имеет такого официального признания со стороны СБ ООН, подчеркнул Эрдоган, однако некоторые страны помогают ему оружием и людьми. Турецкий лидер при этом вспомнил Абу-Даби, Египет, "тех, кто стоит за известной группой "Вагнер", Судан - всего от 5 тыс. до 6 тыс. воинов, "и это факт".

Эрдоган также отметил, что Хафтара принимали в Москве и в Берлине.

Турецкий лидер обвинил Хафтара в том, что тот не намерен соблюдать режим прекращения огня, что он не подписал документ из 55 пунктов, который был согласован в Берлине на конференции по Ливии.

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Меркель со своей стороны также вспомнила 55 пунктов документа, который должен быть утвержден Совбезом ООН, и признала, что несмотря на договоренности, есть нарушения режима прекращения огня. Однако она назвала положительным результатом то, что интенсивность конфликта стала значительно меньше. Сейчас, по словам Меркель, самым важным является то, чтобы как можно быстрее собрался военный комитет по формуле 5 + 5, состав представительства которого был согласован 19 января.

Как сообщалось ранее, международная конференция по Ливии по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель состоялась 19 января в Берлине. Встреча, которая собрала мировых и региональных лидеров, имела целью убедить правительства государств, поддерживающих враждующие стороны в Ливии, отказаться от противостояния, а также поставок оружия, финансов и военной помощи.

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Правительство национального единства Ливии под руководством Фаиза Сараджа, базирующаяся в Триполи, 12 января объявило о приостановлении боевых действий на западе страны. В тот же день о прекращении огня объявила Ливийская национальная армия, возглавляемая генералом Хафтаром.

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Турция, Ангела Меркель, Ливия, Реджеп Тайип Эрдоган.
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