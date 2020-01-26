Сильное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло

Новости мира:Число погибших в результате стихии возросло до 31 человека, еще больше 1500 получили ранения.

Количество погибших в результате сильного землетрясения в восточной Турции, произошедшего в пятницу, возросло до 31. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), 1547 человек получили ранения, а спасатели продолжают поисковые работы.

В общей сложности 45 человек были спасены из-под завалов, включая женщину, которая находилась под обломками дома 17 часов.

К спасательным работам более 3400 сотрудников МЧС, сотни транспортных средств и 17 служебных собак.

Группа геодезистов оценивает ущерб, причиненный землетрясением. В первоначальных отчетах указывалось, что 76 зданий были полностью разрушены, а 42 сильно повреждены, еще 425 зданий получили незначительные повреждения.

Землетрясение магнитудой 6,8 сотрясло турецкую провинцию Элязыг в конце пятницы. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, включая Сирию и Грузию. В регионе ощущалось более 530 повторных толчков, девять - магнитудой выше 4,0.

Сразу после сильных подземных толчков в провинциии Элязыг закрыли аэропорт, однако утром 25 января он возобновил работу. Также в регионе пока нет перебоев с поставкой газа и электричества.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Anadolu, срочно отправился в пострадавшие регионы. По его словам, на преодоление последствий кинули "все силы". Он также пообещал быстро организовать приют для тех, кто потерял жилье, и восстановить разрушенное.

Как сообщалось, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.