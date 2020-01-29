Скачать
Среда, 29.01.2020
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
Министр: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа
Министр: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Вспышка коронавируса: Во Франции выходцам из Азии живется не спокойно

Вспышка коронавируса: Во Франции выходцам из Азии живется не спокойно
17:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Представители азиатских стран, которые проживают во Франции, заявляют о расизме в их сторону, в связи с коронавирусом.

Французские азиаты использовали социальные сети, чтобы пожаловаться на усиливающиеся проявления расизма по отношению к себе в ответ на вспышку китайского коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что антиазиатский расизм фиксируют в Великобритании и других странах, в частности, французские азиаты жалуются на злоупотребления в общественном транспорте и социальных сетях.

При этом они используют хэштег JeNeSuisPasUnVirus ("Я не вирус").

Под хэштегом французы азиатского происхождения рассказывают о проявлениях расизма в их отношении. Одна из женщин рассказала, что слышала фрагмент разговора двух мужчин: "Осторожно, китайская девушка идет в нашу сторону".

Cборную Китая закрыли на карантин в Австралии из-за коронавируса

"По дороге домой с работы мимо проехал человек на скутере и сказал, чтобы я надела маску", - также рассказала она.

На проблему обратили внимание, когда газета Le Courier Picard использовала заголовки "Alerte jaune" (Желтая тревога) и "Le péril jaune? (Желтая опасность?), дополненные изображением китаянки в защитной маске.

Газета быстро извинилась, заявив, что не собиралась использовать некоторые из "худших азиатских стереотипов".

Стефан Ниве, глава Licra (Международной лиги по борьбе с расизмом и антисемитизмом), сказал, что ни одна газета не решилась бы использовать заголовок "Black alert" (черная тревога), поэтому проблема не выглядит надуманной.

В Китае уже зарегистрировано почти 6000 случаев заболевания и 132 случая смерти от нового коронавируса, во Франции подтвердили четыре случая заболевания.

Напомним, с учетом быстрого распространения коронавируса в Китае крауфандинговая площадка Xiaomi Youpin представила специальный продукт для защиты от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Расизм, Китай, Франция, Европа, Азия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
02 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
03 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
04 Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
05 Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Министр рассказал, что будет с ценами на газ для населения
Оржель дал прогноз цен на газ для населения
Опрос: Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Украинцы считают президента главным двигателем реформ
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь