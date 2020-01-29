Вспышка коронавируса: Во Франции выходцам из Азии живется не спокойно

Новости мира:Представители азиатских стран, которые проживают во Франции, заявляют о расизме в их сторону, в связи с коронавирусом.

Французские азиаты использовали социальные сети, чтобы пожаловаться на усиливающиеся проявления расизма по отношению к себе в ответ на вспышку китайского коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что антиазиатский расизм фиксируют в Великобритании и других странах, в частности, французские азиаты жалуются на злоупотребления в общественном транспорте и социальных сетях.

При этом они используют хэштег JeNeSuisPasUnVirus ("Я не вирус").

Под хэштегом французы азиатского происхождения рассказывают о проявлениях расизма в их отношении. Одна из женщин рассказала, что слышала фрагмент разговора двух мужчин: "Осторожно, китайская девушка идет в нашу сторону".

"По дороге домой с работы мимо проехал человек на скутере и сказал, чтобы я надела маску", - также рассказала она.

На проблему обратили внимание, когда газета Le Courier Picard использовала заголовки "Alerte jaune" (Желтая тревога) и "Le péril jaune? (Желтая опасность?), дополненные изображением китаянки в защитной маске.

Газета быстро извинилась, заявив, что не собиралась использовать некоторые из "худших азиатских стереотипов".

Стефан Ниве, глава Licra (Международной лиги по борьбе с расизмом и антисемитизмом), сказал, что ни одна газета не решилась бы использовать заголовок "Black alert" (черная тревога), поэтому проблема не выглядит надуманной.

В Китае уже зарегистрировано почти 6000 случаев заболевания и 132 случая смерти от нового коронавируса, во Франции подтвердили четыре случая заболевания.

Напомним, с учетом быстрого распространения коронавируса в Китае крауфандинговая площадка Xiaomi Youpin представила специальный продукт для защиты от коронавируса.