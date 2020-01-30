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"Зараженный" лайнер в Италии: коронавирус на борту не нашли

"Зараженный" лайнер в Италии: коронавирус на борту не нашли
19:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:У пассажиров задержанного в Италии лайнера не обнаружили коронавируса.

Предварительные результаты анализов пассажиров задержанного в итальянском порту круизного лайнера не подтвердили наличие коронавируса у кого-либо из них.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Предварительные результаты исключают наличие коронавируса на лайнере, который задержали в порту Чивитавеккья", - говорится в сообщении.

Двое туристов, супружеская пара из Гонконга, находятся в одиночной медицинской каюте на борту судна Costa Cruises.

Высокая температура и "легкие симптомы гриппа" выявлены только у жены, у ее мужа нет никаких симптомов, но его тоже изолировали.

Однако для полного исключения заражения коронавируса необходимо дождаться результатов анализов, которые были отправлены в римскую больницу Спалланцани.

"Уханьский" коронавирус: в Украине запустят "горячую линию"

Как сообщалось, в итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с шестью тысячами человек на борту из двух граждан Китая, у которых подозревали заражение коронавируса.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.

По состоянию на 30 января от болезни умерли уже 170 человек, подтверждено 7783 случая заражения. Заболевание зафиксировано в 17 странах.

Коронавирус на борту: В Италии заблокировали круизный лайнер

Ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Италия, Лайнер, Коронавирус, Чивітавекк'я.
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