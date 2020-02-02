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"Нарушают международное право": в Эстонии обвинили РФ в аннексии территорий

"Нарушают международное право": в Эстонии обвинили РФ в аннексии территорий
17:40 Сегодня Телеграф Фото: Рийгикогу

Новости мира:Спикер парламента Эстонии обвинил РФ в аннексии эстонских территорий.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) выступил с территориальными претензиями к РФ и заявил о ненужности нового пограничного договора с РФ.

Выступая в воскресенье в городе Тарту с речью по случаю столетия заключения Тартуского мирного договора с Советской Россией, он заявил, что этот документ является "символом правопреемственности, соединяющим наше прошлое с будущим".

Он назвал "не соответствующим действительности" утверждения российской стороны, что договор является лишь историческим документом. "Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке", - подчеркнул председатель парламента.

Пыллуаас заявил, что "Россия, аннексировав Занаровье и Печоры и отказываясь признавать действенность Тартуского мира, нарушает международное право".

"Но мы никак не можем согласиться с желанием некоторых кругов добровольно и бесплатно отдать принадлежащие нам территории вместе с богатыми природными ископаемыми", - сказал спикер.

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Он также заявил: "Эстония не нуждается в новом пограничном договоре, отрицающем Тартуский мирный договор. Это не в наших интересах".

2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.

В настоящее время РФ рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, в то время как Эстония считает его действующим.

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Разные позиции по Тартускому миру мешают государствам заключить договор о границе.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Urmas Paet) и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором". Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. Российская сторона сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные претензии. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

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18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны, однако в январе 2018 года посольство РФ в Эстонии сообщило: "Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится".

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Эстония, Россия, Аннексия, Хенн Пыллуаас, Печоры, Занаровье.
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