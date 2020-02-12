Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции

Новости мира:Правительство Финляндии приняло решение приютить несовершеннолетних беженцев из лагерей в Греции.

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало хочет, чтобы Финляндия приняла несовершеннолетних просителей убежища из греческих лагерей для беженцев. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Греция еще осенью прошлого года обратилась к другим странам ЕС с просьбой помочь с размещением детей, которые приехали в Грецию без родителей.

По словам Охисало, вопрос обсуждался внутри правительства, и теперь все готово для приема детей.

По разным оценкам, в Греции в тяжелых условиях находится около 5000 несовершеннолетних просителей убежища, которые приехали на территорию ЕС без родителей.

Глава МВД Охисало объяснила, что пока не принято никаких конкретных решений о количество перемещаемых лиц или о сроках их приезда в Финляндию. В то же время она подчеркнула, что Финляндия как богатая страна обязана помочь.

Напомним, в Греции хотят установить водные барьеры, чтобы помешать мигрантам попадать в страну.