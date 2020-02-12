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В Нидерландах на почтовых отделениях прогремели взрывы

В Нидерландах на почтовых отделениях прогремели взрывы
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Взрывные устройства в почтовых посылках сработали в Амстердаме и Керкраде, пострадавших нет.

Взрывы прогремели в среду в двух почтовых конторах в Нидерландах - в городах Амстердам и Керкраде (провинция Лимбург), сообщил Общественный нидерландский телерадиоканал со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, речь, вероятно, идет о срабатывании взрывных устройств, заложенных в почтовых отправлениях. На местах происшествий работают подразделения специальной взрывотехнической службы.

В обоих случаях пострадавших нет.

В январе на адреса ряда компаний в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте поступали заминированные почтовые посылки. Ни одна из них не взорвалась. Неизвестно, связаны ли с ними нынешние инциденты.

В столице Афганистана произошел взрыв: погибли двое людей

Напомним, очередное послание со взрывчаткой нашли в Амстердаме в почтовом сортировочном центре.

Опасный пакет обнаружили в почтовом сортировочном центре в Роттердаме.

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Амстердам, Взрыв, Лимбург, Керкраде.
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