В Нидерландах на почтовых отделениях прогремели взрывы

Новости мира:Взрывные устройства в почтовых посылках сработали в Амстердаме и Керкраде, пострадавших нет.

Взрывы прогремели в среду в двух почтовых конторах в Нидерландах - в городах Амстердам и Керкраде (провинция Лимбург), сообщил Общественный нидерландский телерадиоканал со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, речь, вероятно, идет о срабатывании взрывных устройств, заложенных в почтовых отправлениях. На местах происшествий работают подразделения специальной взрывотехнической службы.

В обоих случаях пострадавших нет.

В январе на адреса ряда компаний в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте поступали заминированные почтовые посылки. Ни одна из них не взорвалась. Неизвестно, связаны ли с ними нынешние инциденты.

Напомним, очередное послание со взрывчаткой нашли в Амстердаме в почтовом сортировочном центре.

Опасный пакет обнаружили в почтовом сортировочном центре в Роттердаме.