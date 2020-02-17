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Затопленные улицы и парализованный транспорт: мощный шторм снова накрыл Европу

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Затопленные улицы и парализованный транспорт: мощный шторм снова накрыл Европу
10:58 Сегодня Телеграф

Новости мира:Шторм в Британии парализовал работу транспортной системы, повышенный уровень опасности объявлен в 1 тыс. населенных пунктов.

Мощный Шторм "Деннис" привел к значительным перебоям в работе транспортной системы на юге Уэльса и в некоторых частях Англии, сообщают в понедельник британские СМИ.

Проливные дожди обрушились на Великобританию в ночь на воскресенье. Они сопровождались сильными порывами ветра, скорость которых достигала 140 км/ч. Многие автомобильные дороги затоплены.

Вызванные ливнями наводнения нарушили железнодорожное и авиационное сообщение. Стихия затронула и работу международного аэропорта Хитроу, где отменены десятки авиарейсов.

"В Германии, Дании, Норвегии, Финляндии и Балтийских странах объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны Великобритании задействовало военных для оказания помощи в наиболее пострадавших районах, в частности, в Западном Йоркшире. Вдоль реки Уз в городе Йорк размещены мешки с песком в качестве дамбы.

"Деннис" также затронул Шотландию, где для движения автомобилей закрыты все мосты через реки Форт и Тей.

В общей сложности повышенный уровень опасности объявлен почти в 1 тыс. населенных пунктов. В Англии в разных районах действует около 600 предупреждений об угрозе наводнений, десятки угроз объявлены в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Так, 16 февраля мощный штормовой циклон "Деннис", что сопровождается сильным ветром (порывы до 200 км/ч) и дождем, накрыл страны центральной и северной Европы: Великобритания и Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Испания, Исландия и Франция.

Шторм Dennis добрался до Нидерландов: порывы ветра будут достигать 100 км/ч

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис предупредил, что последствия "Денниса" будут серьезнее, чем от недавно прошедшего по странам Европы шторма "Сиара". Однако он указал, что пока планов объявления режима ЧС на национальном уровне нет.

"Пока это не общенациональная чрезвычайная ситуация, но определенно в затронутых районах речь идет о локальных ЧС", - сказал Юстис.

Ранее в феврале на Европу, в том числе на Великобританию, обрушился шторм "Сиара", который также привел к затоплениям во многих районах. Около десяти человек погибли. Порывы ветра "Киары" на северо-западе Уэльса достигали 150 км/ч.

Напомним, в Украине 17 февраля также объявлено штормовое предупреждение, так днем в западных, северных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/сек.

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Ураган, Европа, Погода в Европе, Шторм в Британии, Деннис.
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