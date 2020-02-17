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Сильный ветер: в каких областях будет штормить

Сильный ветер: в каких областях будет штормить
10:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В понедельник, 17 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В понедельник, 17 февраля, днем в западных, северных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/сек.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

“Днем 17 февраля в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (I уровень опасности, желтый)”, - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, в Украине без осадков, температура до +14°.

Наиболее низкая температура ожидается в восточной части Украины: ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.

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Кроме того, в ГСЧС предупредили, что из-за оттепели в Карпатах в понедельник сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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Погода, Шторм, Штормовое предупреждение, Ветер, Синоптики, ГСЧС.
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