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Критик Путина и Порошенко метит на пост главы партии Меркель

Критик Путина и Порошенко метит на пост главы партии Меркель
13:53 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Еще один немецкий политик выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС.

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген выдвинул себя в качестве кандидата на пост лидера Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель (ХДС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе протеже Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Неожиданный шаг Реттгена делает его четвертым претендентом на пост лидера партии.

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Реттген, который занимал должность министра охраны окружающей среды при Меркель с 2009 по 2012 год, неоднократно выступал за сохранение санкций против России, пока она существенно не пересмотрит свою позицию в отношении Украины. Он также был одним из первых немецких политиков, который осудил агрессию РФ на Азове.

Реттген также призвал "не обменивать Сирию на Украину" в переговорах с Россией и критиковал бывшего президента Петра Порошенко за коррупцию. Порошенко стоит определиться, "хочет ли он быть президентом или олигархом - страна или деньги", говорил немецкий политик.

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В прошлом Реттген рассматривался как тот, кто мог бы сотрудничать с "Зелеными", на данный момент второй по величине партией по опросам после консервативного блока.

Другими претендентами на лидерство в ХДС являются Фридрих Мерц, бывший председатель парламентской фракции ХДС, министр здравоохранения Йенс Спан и Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, самой населенной земли Германии.

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Лидер ХДС, вероятно, может быть кандидатом в канцлеры от консервативного блока, но Христианско-социальный союз (ХСС) - баварская сестринская партия ХДС - также может выдвинуть своего кандидата.

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Германия, Ангела Меркель, ХДС, Норберт Реттген.
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