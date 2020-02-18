В США отреагировали на военную эскалацию на Донбассе

Новости Украины:США обеспокоены из-за военной эскалации на Донбассе и призывают РФ придерживаться взятых на себя обязательств.

Посольство США в Украине призывает Российскую Федерацию соблюдать взятые на себя в Минске и в рамках Нормандского саммита обязательства.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

Напомним, утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.

В штабе ОС также сообщили, что растерянные боевики лгут о нападении Украины.

Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уточнил, что в результате атаки боевиков на позиции ООС на Донбассе во вторник утром погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что произошедший бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.