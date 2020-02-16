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Воскресенье, 16.02.2020
Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен
Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен
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Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен

Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Хербст подозревает, что "Северный поток - 2" могут не завершить.

Проект газопровода из России в Германию Nord Stream 2 может быть не просто отложен, а вообще не заработать.

Об этом сказал Укринформу посол США в Украине в 2003-2006 гг., почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст.

"Я подозреваю, что проект (Nord Stream 2 - ред.) не будет завершен", - сказал он.

По словам дипломата, сейчас в мире нет ни одной фирмы, которая может проложить трубы и которая будет это делать. Он отметил, что есть два российских судна, которые рассматривают как такие, которые можно привлечь для выполнения работ. Одно из них способно проложить трубы, но, по данным Хербста, "за последние годы (судно - ред.) проложило несколько труб в Карском море, и две из них всплыли, сейчас плавают". Следовательно, их возможности в этом не так уж и хороши, констатирует посол.

Другое техническое требование - судно во время работ должно стоять на одном месте без применения якорей. Российский трубоукладчик, по информации Хербста, не может этого делать. А единственное судно, которое на это способно, не может класть трубы.

"Итак, мы не знаем, имеют ли россияне на самом деле технические возможности сделать работу", - отметил дипломат.

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Он предполагает, что инженеры могут впоследствии разработать необходимое судно, но дело в том, сколько это займет времени. Ведь такая работа не может быть выполнена за месяц или год. Возможно, на это уйдет 2-3 года, но "за это время произойдет много чего, а Конгресс США в этот период не будет бездействовать". Херст не исключает, что может дойти до новых санкций.

На вопрос, не считает ли он, что Конгресс, вводя санкции против проекта только в конце прошлого года, несколько опоздал, заявил: "Чем раньше, тем лучше, но лучше поздно, чем никогда".

И это все равно было вовремя, убежден он. Ведь, по словам Херста, если посмотреть на газетные материалы в Европе и США еще в начале декабря, то в публикациях настроение было такое, что проект является делом определенным, что ничего не может остановить его, что надо забыть о попытках помешать, однако пока же проект приостановлен.

Учитывая перспективу того, что будет через 2-3 года, Хербст отметил, что не следует забывать о том, что большой прогресс США в области энергетики, рост объемов сжиженного газа делает невозможным прогноз по рынку газа вообще через 18 месяцев, не говоря уже о 36 месяцах.

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Он признался, что является большим поклонником Германии, большим фанатом ее канцлера Ангелы Меркель, и убежден, что хорошие американо-германские отношения очень важны, поскольку ФРГ является лидером Европы в течение многих последних лет. Но именно Германия дала миру концепцию "тех, кто понимает Путина", и это становится проблемой, добавил он.

США, заверил представитель этой страны, остаются на стороне Украины. Важно, по его мнению, то, что после очень сложного года в американско-украинских отношениях, когда Украина оказалась в центре "боев вокруг импичмента", отношение к Украине не изменилось.

"Мы не знаем, что на уме у президента Трампа, но в Конгрессе республиканцы сильно поддерживают Украину. Думаю, позиции Украины в Вашингтоне ничего не угрожает, она в безопасности", - сказал Хербст.

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Он уверен, что время максимальной угрозы прошло. Об этом свидетельствует и то, что Конгресс даже на "пике импичмента" голосовал за санкции, чтобы остановить Nord Stream 2 и за дополнительную военную помощь Украине.

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Германия, США, Джон Хербст, Северный поток-2.
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