Скачать
Пятница, 21.02.2020
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

СМИ: Италия переживает вспышку коронавируса

СМИ: Италия переживает вспышку коронавируса
21:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Италии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, изолированы 10 населенных пунктов.

Анализы у не менее 16 человек дали в пятницу положительные результаты на наличие остроинфекционного коронавируса вируса Covid-19 в Италии, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

Издание отмечает, что заражение 14 человек подтверждено в населенном пункте Кодоньо в провинции Ломбардия на севере стране, еще два случая заражения зафиксированы в городе Падуя в регионе Венето.

В связи с выявлением случаев заражения режим обязательного карантина введен для 250 человек, контактировавших с заболевшими.

Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)

Кроме того, изолированы десять сопредельных населенных пунктов, общее число жителей которых - примерно 40 тыс. человек.

По распоряжению местных властей закрыты все общественные учреждения.

"Происки дьявола": Церковь в Южной Корее отрицает свою причастность к распространению коронавируса

Первый случай заражения в Италии был отмечен в Италии у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Эпидемия, Падуя, Коронавирус, Кастильоне д'Адда, Кодоньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
03 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
04 Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)
05 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Пристайко выступит на заседании Совета ООН по правам человека
Пристайко выступит на заседании Совета ООН по правам человека
В Рио-де-Жанейро прошла церемония открытия карнавала
В Рио-де-Жанейро прошла церемония открытия карнавала
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь