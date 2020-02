В Париже произошел сильный пожар на Лионском вокзале (Видео)

На одном из шести крупнейших вокзалов Франции – Лионском вокзале в Париже – произошел пожар. Сейчас там проходит эвакуация.

Об этом сообщает BBC. На кадрах с места событий видны клубы черного дыма. Автомобилистам советуют объезжать вокзал.

Известно, что 28 февраля недалеко от Лионского вокзала был запланирован концерт конголезского артиста Фалли Ипупа.

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 28, 2020