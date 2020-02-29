В Грузии подтвердили еще один случай коронавируса

Новости мира:В Грузии сегодня, 29 февраля, подтвердили третий случай заражения коронавирусом COVID-2019.

В Грузии в субботу выявлен третий случай заболевания коронавирусом нового типа Covid-19, речь идет о гражданине страны, который посещал Иран, сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, пациент имел контакт с мужчиной, у которого несколько дней назад был выявлен первый случай этого заболевания в Грузии и который также посещал Иран.

Оба заболевших вернулись в страну через Азербайджан, отметил он.

Гамкрелидзе сообщил, что, как и в первом случае, пациент был доставлен в тбилисскую инфекционную больницу сразу с границы, где у него была выявлена температура.

На данном этапе состояние всех трех заболевших удовлетворительное, заявил Гамкрелидзе.

Накануне сообщалось, что COVID-19 был выявлен также у 31-летней сотрудницы Банка Грузии, которая вернулась на родину из Италии.

Всего в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрировано 85187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2, Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 6, Румыния - 3, Нидерланды - 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано, подчеркнули в Минздраве.