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Кольцо смыкается: В Чехии зафиксировали и подтвердили 3 первых случая коронавируса

Кольцо смыкается: В Чехии зафиксировали и подтвердили 3 первых случая коронавируса
19:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Чехии медики подтвердили первые зафиксированные случаи заражения на коронавирус.

Власти Чехии подтвердили первые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, пишет Reuters.

По его словам, у трех пациентов обнаружили "легкие симптомы". Все пациенты - двое чехов и американский студент - приехали с севера Италии.

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Двое заболевших находятся в больнице Праги, третий - в больнице города Усти-над-Лабем.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого". 

Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно

Всего же по состоянию на 1 марта в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 2 979 - летальные. Выздоровели уже 42 294 человека.

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Чехия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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