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Вирусная угроза: В Польше отчитались о состоянии пациента с коронавирусом

Вирусная угроза: В Польше отчитались о состоянии пациента с коронавирусом
15:52 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Польше медики дали отчет о состоянии здоровья пациента с коронавирусом.

Пациент, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, в хорошем состоянии. Сейчас с ним "ничего особенного не происходит". Он ждет, когда наконец сможет вернуться домой.

Об этом заявил в четверг руководитель клинического инфекционного отделения больницы в городе Зелена Гура Яцек Смыкал, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В ночь со вторника на среду в Польше подтвердили первый случай коронавируса. Пациента госпитализировали в город Зелена Гура. На вопрос о симптомах пациента на пресс-конференции в четверг руководитель инфекционного отделения больницы сказал, что пациент кашляет, но это не обязательно из-за инфекции, а по ЛОР-причинам. 

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На вопрос, когда пациент сможет покинуть больницу, врач ответил, что "когда сможет выйти, он выйдет". Он добавил, что дальнейшие тесты нужно ждать не менее 7-10 дней. 

Смыкал отметил, что после выявления случая коронавирусной инфекции в больнице появились еще десять подозреваемых пациентов.

"Мы проводили исследования вчера. Этим пациентам диагностировали грипп, и их сегодня выписали", - сказал врач. 

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Руководитель клинического инфекционного отделения также сообщил, что 5 марта в больницу попали еще трое пациентов. Он добавил, что они являются гражданами Польши, среди них есть женщина, которая приехала из Минска, и водитель городского автобуса в Берлине. "Они граждане Польши, но живут или работают в соседних странах", - сказал Смыкал.

Он добавил, что пациенты "не полностью отвечают всем критериям", которые указывали бы на коронавирусную инфекцию, "но поскольку у них есть инфекция и они испытывают беспокойство за свое здоровье, их приняли". 

Результаты тестов этой тройки должны появиться в четверг вечером или утром в пятницу.

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Польша, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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