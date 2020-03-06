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Французская эпидемия: Власти страны закрыли 150 школ из-за коронавируса

Французская эпидемия: Власти страны закрыли 150 школ из-за коронавируса
15:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:Во Франции власти приостановили деятельность 150 школ из-за угрозы распространения коронавируса.

Во Франции из-за распространения нового коронавируса на карантин закрыли 150 школ. Полное закрытие школ по всей стране исключают.

Об этом сообщает со ссылкой на Le Parisien.

"Во Франции закрыто около 150 школ, заявил министр образования в пятницу. Он в очередной раз отвергает возможность полного закрытия школ", - сообщили в СМИ.

В Киеве вводят дополнительные меры из-за угрозы коронавируса 

Указано, что во Франции уже заболело 423 человека, семеро из них умерли. Среди больных - депутат из Верхнего Рейна и сотрудник Национального собрания. 

Указано, что в связи с распространением коронавируса, в Верхнем Рейне закрываются школы и детские центры. Таким образом были закрыты 100 заведений, которые посещают от 30 до 40 тыс. учеников.

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Франция, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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