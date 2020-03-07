Президент Польши подписал закон о борьбе с распространением коронавируса

Новости мира:В Польше Анджей Дуда подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом.

Президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о борьбе с распространением коронавируса.

Об этом он сообщил в субботу во время посещения больницы в Нисе, сообщает Польское радио.

"Я подписал его как можно скорее, и надеюсь, что уже в ближайшие дни данный закон ускорит действия директоров больниц, старост, маршалков - всех тех, кто отвечает за больницы, чтобы мы были более подготовленными и могли еще быстрее и эффективнее реагировать, если у нас подтвердятся очередные случаи заболевания коронавирусом", - сказал Дуда.

Спецзакон о коронавирусе предусматривает, что больные, а также лица с подозрением на наличие коронавируса в организме могут подлежать дополнительной госпитализации. Кроме того, работодатель с целью противодействия распространению коронавируса может поручить подчиненному работать из дома.

В случае закрытия яслей, детского сада или школы предусматривается выплата родителям или опекунам дополнительной финансовой помощи на уход за детьми (на срок не более 14 дней).

Президент Польши также заявил о выделении примерно 3 млрд злотых на профилактические действия в связи с опасностью распространения коронавируса.

Сейм (нижняя палата парламента) Польши 2 марта на внеочередном заседании принял закон о противодействии распространению коронавируса. 6 марта соответствующий закон без поправок был принят Сенатом и отправлен на подпись президенту.

В настоящее время в Польше подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 102 186 случаев коронавируса, погиб 3 491 человек, выздоровели 57 389 человек.

В Украине в настоящее время подтвержден один случай коронавируса.