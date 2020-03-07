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Австрийская компания заявила, что разработала самый быстрый тест для определения коронавируса

Австрийская компания заявила, что разработала самый быстрый тест для определения коронавируса
19:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Специалисты из Австрийской компании заявляют, что им удалось разработать самый быстрый тест на определение коронавируса.

Австрийская компания Procomcure утверждает, что разработала самый быстрый в мире тест на коронавирус Covid-19, который дает результат всего за полчаса.

Об этом говорится в доступном только по предоплате материале газеты Die Presse

"PhoenixDx Covid-19 - название диагностического теста (Detection Kit), который был только что выпущен на рынок зальцбургской биотехнологической компанией Procomcure и с помощью которого в течение получаса уже точно известно, идет ли речь о заражении коронавирусом", - говорится в материале.

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Тест разработан таким образом, что его можно провести в любой обычной диагностической лаборатории, используя метод ПЦР (PCR). Однако, если какой-то институт, больница или лаборатория в Австрии не имеют соответствующего технического оборудования (стоимость которого составляет от 30 тыс. до 50 тыс. евро), то предприятие Procomcure обещает предоставить его бесплатно во временное пользование.

Для обследования берется мазок из полости горла, который затем проверяется в три этапа: первый - на предмет того, идет ли речь вообще о коронавирусе, второй - идет ли речь о новом типе коронавируса, впервые зафиксированного в китайском городе Ухань, третий - возможно, речь идет о другом коронавирусе, например Sars. Как отмечает Die Presse, многие тесты, которые сейчас широко используются в мире, имеют только первый или второй этап этих трех шагов.

В Procomcure заявляют, что их быстрый тест соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.

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Сейчас проходит поставка PhoenixDx Covid-19 в больницы и госпитали Австрии. В ближайшие дни также должно быть заключено соглашение о передаче технологии, чтобы этот быстрый тест мог также изготавливаться и применяться за рубежом, отмечается в публикации.

Как сообщалось, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. 

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах.

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На сегодня в мире зарегистрировано 102 186 случаев коронавируса, погибли 3 491 человек, выздоровели 57 389 человек.

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Австрия, Заболевание, Тест, Заражение, Коронавирус.
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