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Самолет с коронавирусом: На борту авиалайнера были украинцы

Самолет с коронавирусом: На борту авиалайнера были украинцы
13:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В самолете, которым летела в Кишинев пациентка с коронавирусом, были украинцы.

Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, находившихся в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой обнаружен коронавирус, были граждане Украины.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на министра здравоохранения Молдовы Виорику Думбревяну.

"По ее словам, власти связались с 45 пассажирами того же рейса, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости прохождения карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть граждане Украины", - отметила Думбревяну.

Чиновница не назвала количество граждан Украины, которые находились на борту.

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Думбревяну рассказала, что зараженная женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. По состоянию на 4 марта у нее появился кашель, её состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Министр сообщила также, что женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в результате заболевания коронавируса в мире умерли 3594 человека. В то же время выздоровели 59965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросла до 106 тысяч 165 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными центрами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.

Напомним, человек с коронавирусм посетил конференцию на которой был Трамп.

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Италия, Молдова, Самолет, Авиарейс, Коронавирус, Милан-Кишинев.
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