Коронавирус в Европе: Больных нет только в одной стране

Новости мира:Среди всех стран ЕС коронавирус не добрался только до берегов Кипра.

По состоянию на воскресенье, 8 марта, случаев заражения новым коронавируса не обнаружено лишь в одной стране Европейского союза - на Кипре. Об этом говорят данные карты распространения коронавируса при университете Джона Хопкинса.

Так, по данным карты, на которой отслеживают случаи заражения COVID-19, ни одного случая не зафиксировано на Кипре.

Эта страна стала единственной среди стран Европейского союза, где еще не было обнаружено положительных тестов коронавируса.

Из европейских стран, не являющихся членами ЕС, случаев заражения COVID-19 не обнаружено в Албании, Турции и Черногории.

На данным карты по состоянию на 14:00 8 марта во мире зарегистрировано 107 351 случай заражения коронавирусом, из них 3646 - летальные. Вылечиться от коронавируса удалось 60 558 лицам.

Как сообщалось ранее, в Болгарии зафиксированы первые два случая заболевания коронавируса.

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