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СМИ: В Британии обвинили РФ в создании шпионской сети в Лондоне

СМИ: В Британии обвинили РФ в создании шпионской сети в Лондоне
18:43 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: unsplash

Новости мира:В Британии обвиняют РФ в вербовке политиков и консультантов для борьбы с врагами Путина в Лондоне.

Россию обвиняют в найме сети британских политиков и консультантов с целью получения их помощи в продвижении ее преступных интересов, а также для борьбы с врагами Владимира Путина в Лондоне.

Об этом заявили депутаты - авторы доклада о вмешательстве России, который приказал не публиковать премьер Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В тайных доказательствах, представленных в Комитет по вопросам разведки и безопасности парламента (ISC), финансист Билл Браудер заявил, что Москва смогла "проникнуть" в британское общество, используя хорошо оплачиваемых британских посредников.

Некоторые имели "основания точно знать, что они делают и для кого", - сказал Браудер комитету. Другие "бессознательно работают на интересы российского государства", - сказал он.

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Предполагаемые посредники есть среди политиков как лейбористов, так и Консервативной партии, среди бывших работников спецслужб и дипломатов, а также ведущих PR-компаний. Совокупно они образуют то, что Браудер называет "западной буферной сетью".

В показаниях Браудера нет предположения о том, что граждане Великобритании нарушили закон.

Московский режим использует этих профессионалов, чтобы замаскировать свои "переплетенные" государственные и преступные интересы, заявил он.

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Он применяет их для нападения на критиков Путина, для "усиления российской пропаганды и дезинформации" и для "содействия и сокрытия массовых операций по отмыванию денег", сказал он.

Браудер убежден: "Есть сотрудники российских служб безопасности, которые работают из посольства России под дипломатическим прикрытием. Что правительство, кажется, упускает, это тот факт, что существуют различные неформальные сети шпионов".

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"Есть российские олигархи, которые значительно больше влияют на безопасность этой страны. Самое поразительное, что российское правительство косвенно нанимает британских граждан для оказания им помощи в разведывательных операциях".

Браудер утверждает, что российское государство и организованная преступность фактически слились. Деньги, похищенные из бюджета и частных компаний, используются для обогащения высших должностных лиц - в частности Путина - и для финансирования "черных операций и специальных проектов", заявил он.

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Великобритания, Россия, Владимир Путин, Шпионаж, Билл Браудер.
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