Угроза эпидемии: В Турции зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Новости мира:Медики в Турции зафиксировали первый случай заражения на коронавирус.

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Европы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Результаты теста нашего гражданина с подозрением на коронавирус показали положительный результат", - сообщил министр вчера поздно вечером.

По его словам, состояние мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу, удовлетворительное. Он обратился в больницу с симптомом сухого кашля и высокой температурой. Сейчас больной и члены его семьи, лица из круга контакта находится на карантине.

Информацию о пациенте не распространяют с точки зрения защиты его конфиденциальности.

"Один или несколько случаев не следует воспринимать как эпидемию. Коронавирус не сильнее мер, которые мы будем принимать. Один пациент не является общим риском. Пациент с карантином не может угрожать обществу", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10 марта количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 114 448 человек. С начала вспышки эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64 156 человек. Умерли от болезни 4 026 пациентов. Первый случай Covid-2019 в Украине подтвердили 3 марта. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.