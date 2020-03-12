Итальянские меры по COVID-19: Власти закроют бары, рестораны и магазины

Новости мира:В Италии закроют магазины, рестораны и бары для уменьшения риска заражения коронавирусом среди населения.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно заявлению Конте, по всей Италии закроют большинство магазинов, передает Медуза.

Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Газетные и табачные киоски также будут работать. Кроме того, транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу.

Пабы, бары и рестораны будут закрыты в течение всего дня. При этом заведения смогут продолжить работать, доставляя товары на дом.

"Управлять - значит иметь видение на 360 градусов. Этот вызов - теперь мы это уже знаем хорошо - связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержанием нашей экономики, нашей производственной сети, которая состоит из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровье итальянцев", - сказал Конте в своем обращении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.

Италия оказалась крупнейшим центром распространения коронавирусной инфекции в Европе. Там 12 462 случая заражения коронавирусом, умерли 827 больных.

С 10 марта власти Италии закрыли на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.