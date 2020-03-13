Заразились почти 3 тысячи человек: В Испании объявят режим ЧС из-за коронавируса

Новости мира:Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайного положения на 15 дней в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Правительство Испании в субботу объявит о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Премьер страны Педро Санчес отметил, что такой режим будет введен с субботы, 14 марта, на две недели.

Он заявил, что Испания "задействует все свои ресурсы", в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.

"Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан", - предупредил Санчес.

Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.

По последним данным, в Испании заражены коронавирусом около 4,2 тыс. человек, 120 человек скончались

Напомним, по состоянию на 13?30 пятницы по Киевскому времени всего в мире заразились этим вирусом 137 тыс. 690 человек.