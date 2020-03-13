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Пандемия COVID-19: в Париже закрывают Лувр

Пандемия COVID-19: в Париже закрывают Лувр
19:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Всемирно известный французский музей Лувр закрыли из-за коронавируса на неопределенный срок.

Один из самых известных музеев мира - парижский Лувр - с вечера пятницы закрывает свои двери для посетителей на фоне ситуации с распространением коронавируса во Франции.

"В соответствии с правительственными распоряжениями музей Лувр и национальный музей Эжена Делакруа закрываются в пятницу, 13 марта, в 18:00 до нового распоряжения", - говорится на сайте Лувра.

В сообщении отмечается, что все посетители, купившие билеты онлайн, смогут вернуть деньги.

Ранее в пятницу премьер Франции Эдуар Филипп в пятницу объявил о введении запрета на проведение мероприятий с числом участников более 100 человек в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19.

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До этого введенные во Франции меры из-за COVID-19 предусматривали запрет на мероприятия численностью более 1 000 человек.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельника в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

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Кроме того, он призвал компании Франции по возможности разрешать сотрудникам работать удаленно. Людей старше 70 лет, а также - жителей Франции, страдающих от хронических заболеваний, Макрон попросил во время эпидемии как можно реже выходить из дома.

По последним данным, во Франции выявили почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 61 человек скончался.

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Париж, Франция, Коронавирус, Франция Лувр.
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