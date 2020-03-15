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Огромные штрафы: власти Австрии запретят гражданам групповые прогулки

Огромные штрафы: власти Австрии запретят гражданам групповые прогулки
19:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии ограничили выход на улицу, штраф превышает €2000.

Правительство Австрии приняло дополнительный пакет мер, направленных на ограничение распространения Covid-19, эти меры предусматривают, в частности, выход на улицу только по необходимости и полный запрет собраний.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Австрии.

Ранее планировалось, что рестораны, кафе и бары с понедельника будут работать только до 15.00, а новые меры предусматривают полное прекращение работы таких заведений. Обеспечение населения продуктами питания возложено на супермаркеты и службы доставки, которые продолжают свою работу.

Также с понедельника должны быть закрыты все магазины, торгующие товарами, которые не являются необходимыми для повседневной жизни.

Закрываются и все спортивные, игровые площадки и другие площадки общественного использования.

Кроме того, на улицу следует выходить в трех случаях: по неотложной профессиональной работе, за продуктами или в аптеку, или для помощи другим людям (которые, например, не могут сами купить себе продукты и лекарства).

Если же кто-то очень хочет выйти прогуляться, то это нужно делать только по одному, или с лицами, с которыми совместно проживаешь в квартире (частном доме).

С понедельника соблюдение этих ограничений будет контролировать полиция.

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Согласно объяснению федеральной канцелярии, если полицейские будут встречать группу лиц, то порекомендуют им "разойтись". Так будет происходить уже в воскресенье, а с понедельника возможно наложение административных штрафов в отношении таких нарушений в размере до 2180 евро. То же самое касается и нарушения запрета на использование спортивных и игровых площадок - здесь админштраф может быть в размере до 3600 евро.

При этом в федеральной земле Тироль, на границе с Италией и где зафиксировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом, введен де-факто комендантский час. Жителям разрешается выходить из дома только в случае чрезвычайной ситуации, для покупки продуктов или лекарств, или на неотложную профессиональную работу. Ограничение на передвижение действует с 15 марта и продлится минимум неделю.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также анонсировал, что в дальнейшем планируется "ограничение свободы передвижения в общественном пространстве страны"

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Вместе с тем, учитывая распространение коронавируса, в Австрии приостановлена демобилизация военнослужащих срочной и альтернативной гражданской службы. Более того, мобилизации подлежат граждане, которые в течение последних пяти лет проходили альтернативную гражданскую службу.

По последним данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в Австрии подтверждены 860 случаев заражения коронавирусом, 1 человек умер, 6 - выздоровели.

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Как сообщалось, ранее власть Австрии с целью ограничения распространения коронавируса ограничила проведение массовых мероприятий в стране, в результате чего администрации музеев, театров, опер, выставок, спортивных арен, концертных залов и т.п. сообщили о закрытии до начала апреля. Отменены занятия в вузах, также закрываются школы и детские сады. С 16 марта в стране закрываются торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию Covid-19.

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Австрия, Пандемия, Коронавирус.
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