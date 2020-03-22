В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу

С 22 марта в Турции вступает в силу запрет покидать свои дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими болезнями.
Об этом сообщило министерство внутренних дел Турции.
"По состоянию на 24:00 21 марта ограничивается выход из мест проживания и посещение открытых территорий лицами в возрасте от 65 лет, а также гражданами с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении МВД.
В министерстве не уточняют, каким именно образом будут контролироваться эти ограничения и станут ли наказывать нарушителей.
Напоминаем, за предыдущие сутки в Турции выявлено 311 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались. Всего с начала эпидемии количество умерших достигло девяти - все они были преклонного возраста.
Напомним:
По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения коронавирусною болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тысяч выздоровели.
Число зараженных коронавирусом на территории Турции стремительно растет. Так, например, вчера этот показатель вырос более чем в два раза за сутки и составил 47 случаев в сравнении с 18-ю по состоянию на позавчера.
В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну. Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан.