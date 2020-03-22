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В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу

В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Турции ввели новые ограничения для пожилых людей.

С 22 марта в Турции вступает в силу запрет покидать свои дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими болезнями.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Турции.

"По состоянию на 24:00 21 марта ограничивается выход из мест проживания и посещение открытых территорий лицами в возрасте от 65 лет, а также гражданами с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении МВД.

В министерстве не уточняют, каким именно образом будут контролироваться эти ограничения и станут ли наказывать нарушителей.

Напоминаем, за предыдущие сутки в Турции выявлено 311 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались. Всего с начала эпидемии количество умерших достигло девяти - все они были преклонного возраста.

Напомним:

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Турция, МВД, Запрет, Коронавирус.
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