Германия принимает больных коронавирусом из Италии

Новости мира:Самолет итальянских ВВС с итальянскими больными COVID-19 прибыл в аэропорт Лейпциг-Галле в Германии.

В ночь на вторник, 24 марта, в немецкий аэропорт Лейпциг-Галле прибыл самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными Covid-19. Об этом сообщает DW.

Накануне в ФРГ согласились по просьбе правительства Италии принять на лечение итальянцев, больных вызванной новым коронавирусом болезнью Covid-19, заявил глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер.

Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов. "Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также позволит лучше изучить болезнь и пути ее лечения.

В Саксонии по состоянию на понедельник было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, три человека погибли от вызванной им болезни.

Зато в Италии уже два дня подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 и случаев смерти от вызванной им болезни Covid-19.

Согласно официальным данным итальянского правительства, в понедельник, 23 марта, от Covid-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье - 651, а в субботу - 793. Последний показатель был рекордом по количеству смертей от болезни за сутки в отдельной стране.

Также снизилось и количество новых инфицированных с 6557 в субботу, до 4789 в понедельник.

Глава медицинского ведомства наиболее пострадавшего от Covid-19 итальянского региона Ломбардия Джулио Галлера заявил, что это еще нельзя назвать победой над болезнью. "Но уже можно увидеть свет в конце тоннеля", - заявил Галлера.

Более сдержанным в своих оценках был председатель Национального института здоровья Италии Сильвио Брусаферро. "Эти цифры являются положительными, но у меня нет смелости твердо говорить, что это тренд на понижение", - отметил эксперт.

Напомним, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 24 марта превысило 382 тыс., из них более 250 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.