Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!
Кличко пригрозил киевлянам: Если не прекратите эти шатания, нас ждет катастрофа!
В Украине усиливают карантинные меры
В Украине усиливают карантинные меры
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 марта

В Польше мужчина с бронхитом три дня жил в машине, боясь заразить свою семью

В Польше мужчина с бронхитом три дня жил в машине, боясь заразить свою семью
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Википедия

Новости мира:Житель города Острув-Великопольский прожил в машине три дня, ожидая результата теста на коронавирус, потому что не хотел подвергать риску свою семью.

Мужчина, возвращаясь домой из-за границы, почувствовал себя нехорошо, и по приезде в город сразу отправился в больницу, сообщает Onet.pl.

Медики его осмотрели и диагностировали бронхит.

У него также взяли мазок для тестирования на коронавирус, выдали рецепт, и отправили домой. Но вместо того, чтобы возвращаться домой, он поехал к местной санитарно-эпидемиологической станции, чтобы узнать, где ему ждать результат теста. Мужчина заявил, что не хочет ехать домой, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи.

"Его нельзя было отправить на карантин, потому что у него был бронхит, и ни один пациент с таким диагнозом не направляется на карантин. Поскольку у него были недостаточные симптомы для подозрения на коронавирусную инфекцию, его нельзя было госпитализировать в инфекционное отделение", - пояснил руководитель санитарно-эпидемиологической станции Анджей Белинский.

В Польше растет количество зараженных от коронавируса

По его словам, мужчине следовало выспаться, согреться, выпить чай с лимоном и не покидать кровать, пока он не выздоровеет и не получит результат теста на COVID-19.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического центра в течение трех дней, пока мужчина жил в машине, наблюдали за ним. Результат теста на COVID-19 в конце концов оказался отрицательным, и мужчина вернулся домой.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось 723 тысячи 279 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 993 человек, поправились более 151 тысяча.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Карантин, Коронавирус, Острув-Великопольский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
02 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
03 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
04 Емец сообщил, что не собирается в отставку
05 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет существенное похолодание: погода на неделю
В Украину идет существенное похолодание: карта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира
Сколько еще украинцев ждут эвакуации в разных странах мира
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Covid 19: как протекает болезнь по дням
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь