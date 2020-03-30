В Польше мужчина с бронхитом три дня жил в машине, боясь заразить свою семью

Новости мира:Житель города Острув-Великопольский прожил в машине три дня, ожидая результата теста на коронавирус, потому что не хотел подвергать риску свою семью.

Мужчина, возвращаясь домой из-за границы, почувствовал себя нехорошо, и по приезде в город сразу отправился в больницу, сообщает Onet.pl.

Медики его осмотрели и диагностировали бронхит.

У него также взяли мазок для тестирования на коронавирус, выдали рецепт, и отправили домой. Но вместо того, чтобы возвращаться домой, он поехал к местной санитарно-эпидемиологической станции, чтобы узнать, где ему ждать результат теста. Мужчина заявил, что не хочет ехать домой, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи.

"Его нельзя было отправить на карантин, потому что у него был бронхит, и ни один пациент с таким диагнозом не направляется на карантин. Поскольку у него были недостаточные симптомы для подозрения на коронавирусную инфекцию, его нельзя было госпитализировать в инфекционное отделение", - пояснил руководитель санитарно-эпидемиологической станции Анджей Белинский.

По его словам, мужчине следовало выспаться, согреться, выпить чай с лимоном и не покидать кровать, пока он не выздоровеет и не получит результат теста на COVID-19.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического центра в течение трех дней, пока мужчина жил в машине, наблюдали за ним. Результат теста на COVID-19 в конце концов оказался отрицательным, и мужчина вернулся домой.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось 723 тысячи 279 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 993 человек, поправились более 151 тысяча.

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