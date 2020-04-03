Пандемия коронавируса: Испания впервые обошла Италию по числу зараженных

Новости мира:Испании вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса, опередив Италию.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 7 472 и достигло 117 710, сообщает в пятницу газета "Паис".

Впервые за неделю в Испании снизилось число пациентов, умерших за сутки. За это время скончались 932 человека, общее число умерших с начала эпидемии составило 10 935 человек.

Теперь Испания опережает Италию по числу выявленных случаев COVID-19. В Италии зарегистрировано 115 242 случаев коронавируса, 13 915 человек умерли.

На первом месте по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 - США с 245 573 случаями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии с начала пандемии умерли более тысячи человек.

Кроме того, Германия обошла Китай по количеству случаев коронавируса и теперь занимает четвертое место в мире. Больше зараженных лишь в Испании, Италии и США. Всего в мире зафиксировано более миллиона зараженных.

В связи с тяжелой ситуацией Европейский союз рассматривает продление срока закрытия границ.

В частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о переговорах между странами-участницами ЕС о том, как действовать после Пасхи.