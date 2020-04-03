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Пятница, 03.04.2020
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Германия пока не готова выходить из изоляции

Германия пока не готова выходить из изоляции
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что жителям Германии слишком рано выходить из режима самоизоляции, несмотря на то, что статистические данные по распространению COVID-19 улучшаются, сообщает германское издание "Зюддойче Цайтунг".

В видео-подкасте, опубликованном в пятницу, канцлер ФРГ обратила внимание на положительные данные Института Роберта Коха, которые дают надежду на скорую победу над вирусом. Однако, по словам Меркель, "еще слишком рано видеть в этом определенную тенденцию".

"Тем более, еще слишком рано ослаблять те строгие правила, которые мы установили", - заявила канцлер ФРГ.

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Меркель призвала граждан Германии соблюдать принятые для сдерживания эпидемии строгие ограничения, в том числе на пасхальной неделе, вплоть до 19 апреля.

"Мы бы не выполнили свою обязанность, если бы сейчас дали ложные надежды", - резюмировала лидер ФРГ.

Ранее в пятницу было объявлено, что Ангела Меркель прекращает домашний карантин и будет ходить на работу в ведомство федерального канцлера.

У Меркель ранее подозревали коронавирус, потому что врач, который делал ей профилактическую прививку, оказался сам инфицирован.

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По словам представителя правительства Штеффена Зайберта, канцлеру было сделано много анализов, которые оказались отрицательными, заражения установлено не было.

По состоянию на 3 апреля, в Германии зафиксировано почти 90 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. 1230 человек с COVID-19 скончались, полностью вылечились более 24,5 тыс. пациентов.

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Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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