COVID-19: Еще один грецкий лагерь для беженцев закрыли на карантин

Новости мира:Во втором лагере для беженцев тоже зафиксировали коронавирусную инфекцию.

Греция ввела карантин во втором миграционном лагере на своей материковой части после того, как 53-летний афганец получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Афганец живет со своей семьей в лагере Малакаса вместе с сотнями просителей убежища. Он был переведен в больницу в Афинах.

Сейчас греческое агентство общественного здравоохранения пытается проследить маршрут распространения вируса и выясняет контакты афганца.

В четверг власти ввели карантин в лагере Рицона в Центральной Греции после того, как 20 тестов дали положительный результат на коронавирус. Это был первый подобный объект в Греции, пострадавший с момента вспышки болезни.

Греция стала главными воротами в Европейский Союз для более чем миллиона людей, спасавшихся от конфликта в 2015-16 годах. В настоящее время более 110 000 людей живут в центрах для мигрантов по всей стране, причем 40 000 из них - в переполненных лагерях на пяти островах.

До сих пор в лагерях на островах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Группы помощи настоятельно призывают правительство эвакуировать их, предупреждая, что риск быстрого распространения вируса среди людей, живущих в нищенских условиях, высокий и сдержать вспышку в таких условиях будет невозможно.

Лагерь в Малакаси, расположенный в 40 км к северо-востоку от Афин, будет помещен в карантин на две недели.

В конце февраля в Греции был зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирусом. С тех пор в стране подтвердили 1673 случаи заболевания и 68 смертей.